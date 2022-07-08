До 10 лет колонии грозит школьнику в Челябинске, убившему сверстника

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

До 10 лет тюрьмы грозит подростку, из-за ревности убившему сверстника в Челябинске, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр надзорного ведомства по региону.

14-летний школьник в ходе конфликта ударил 15-летнего подростка, который от полученных травм впоследствии скончался.

Дело было возбуждено по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ.

"Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска направила в суд уголовное дело в отношении 14-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ", – отмечается в сообщении.

Ранее 15-летний ученик школы № 51 в Махачкале ранил ножом сверстника во время драки, от полученных травм пострадавший скончался. По данному факту СК возбудил уголовное дело об убийстве.

Прокуратура Дагестана организовала проверку по факту случившегося и поставила на контроль ход расследования уголовного дела.