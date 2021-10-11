В Дагестане задержали школьника, напавшего на одноклассника с ножом

11:52
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Школьника, напавшего с ножом на одноклассника в Махачкале, доставили в отдел полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Дагестан.
"Доставлен в Кировский райотдел отдел Махачкалы. Выясняются обстоятельства произошедшего", – сказали в ведомстве.
По версии следствия, 15-летний ученик школы № 51 ранил ножом сверстника во время драки, от полученных травм он скончался. По данному факту следственное управление СК РФ по Дагестану возбудило уголовное дело. Следователи намерены дать оценку действиям руководства образовательного учреждения.
Ранее учащиеся 9-го класса школы № 36 в Махачкале распылили слезоточивый газ в здании во время перемены. В итоге пострадали 25 человек. Трое детей попали в реанимацию, но после их перевели в отделение интенсивной терапии.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью в отношении двух или более лиц. Ход его расследования поставлен на контроль прокуратуры.
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