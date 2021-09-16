25 человек пострадали после распыления газа в школе в Махачкале

15:51
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
После распыления газа в одной из школ Махачкалы госпитализировали 25 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Дагестану.
"По предварительной информации, двое учеников 9-го класса во время одной из перемен распылили опасное вещество в коридоре. В результате от действий старшеклассников пострадали 25 детей в возрасте от 6 до 15 лет – ученики разных классов вышеупомянутой школы", – говорится в сообщении.
Хулиганов доставили в Кировский отдел полиции для уточнения всех обстоятельств произошедшего.
По информации ТАСС, состояние госпитализированных школьников улучшилось. Детей стали выписывать из больницы с последующим наблюдением на дому.
"К настоящему времени состояние детей улучшилось, госпитализированные ранее в реанимацию переводятся в палаты. Начата выписка с последующим наблюдением по месту жительства", – рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Он также добавил, что ситуацию с оказанием медицинской помощи пострадавшим взял на себя Минздрав РФ.
16 сентября в школе № 36 в Махачкале ученики распылили перцовый баллончик, из-за чего пострадали школьники и педагог. На место происшествия были вызваны сотрудники СК России и оперативная группа.
По словам врио министра науки и образования Дагестана Яхья Бучаева, старшеклассник, распыливший газ, приобрел баллончик для защиты от подростков, с которыми находился в конфликте.
"У одного из учеников 9-го класса по месту жительства возник бытовой конфликт с местными подростками. По его словам, желая иметь защиту на случай нападения и драки, он решил приобрести слезоточивый баллончик. Говорил, что на него уже однажды нападали, но драку разнял проходивший мимо взрослый", – рассказал Бучаев.
Мальчик приобрел баллончик за 250 рублей в магазине, продавщица которого не уточнила возраст покупателя.
"По его словам, он осматривал баллончик в помещении школы в отсутствии рядом других учеников. Случайно нажал на крышку и выпустил газ. Испугавшись, быстро ушел, попросил одноклассника спрятать баллон. Тот пошел в район туалета и тоже случайно нажал. Когда прозвенел звонок, дети вышли из классов и вдохнули газ, который не успел выветриться", – добавил Бучаев.
Он отметил, что ребят вычислили по камерам. В данный момент с ними работают сотрудники полиции.
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