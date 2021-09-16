В Махачкале госпитализировали 16 учеников после распыления в школе неизвестного вещества

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В Махачкале госпитализировали 16 учеников после того, как старшеклассники распылили в школе газовое вещество. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство образования Дагестана.

"Установлено, что группа старшеклассников распылила в коридоре школы неизвестное газовое вещество. Из-за этого около 16 детей находятся в больнице, трое из которых в реанимации", – рассказали в региональном Минобразования.

Ранее сообщалось о массовом отравлении детей в Нижнем Новгороде. У около 40 детей были ярко выражены признаки острой кишечной инфекции. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.