Полиция проверит сообщения о мужчине, который угрожал молотком детям в Екатеринбурге

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Сотрудники полиции проверят информацию о мужчине, который угрожал молотком детям в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный МВД.

"Информация зарегистрирована в отделе полиции № 8. По данному факту проводится проверка", – сказали в ведомстве.

До этого в социальных сетях появилось видео, на котором неизвестный мужчина угрожал молотком детям. Таким способом он защищал своего ребенка от сверстников.

Ранее полицейские задержали мужчину, который открыл стрельбу у школы на северо-востоке Москвы. Инцидент произошел на фоне конфликта его дочери с молодыми людьми.

