В Москве задержали открывшего стрельбу в школе мужчину

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Сотрудники полиции задержали мужчину, который открыл стрельбу в школе на северо-востоке Москвы, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по городу.

"Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого в стрельбе на территории школы Ярославского района", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что мужчина устроил стрельбу на фоне конфликта его дочери с молодыми людьми. Десятиклассница рассказала об этом отцу, после чего он пришел в школу на Палехской улице и выстрелил один раз в воздух.

В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сотрудники полиции задержали мужчину, устроившего стрельбу в поселке Вохтога в Вологодской области. По предварительным данным, подозреваемый ранил мужчину и застрелил женщину.

