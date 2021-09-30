Полицейские задержали водителя, устроившего гонки со стрельбой на дороге в Сочи

13:15
В Сочи задержали мужчину на внедорожнике, который устроил стрельбу на трассе. Им оказался лишенный водительских прав турист из Петербурга.
Накануне двое автомобилистов не поделили полосу. Сначала водитель внедорожника жестко подрезал иномарку. Затем несколько раз выстрелил из окна машины и быстро уехал. Инцидент попал на камеру видеорегистратора.
По словам МВД, водитель был пьян, но от медосвидетельствования отказался. У него был с собой аэрозольный пистолет, на приобретение которого лицензия не нужна.
Оружие вместе с внедорожником изъяли, а мужчину привлекли к административной ответственности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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