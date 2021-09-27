Более 30 человек расселят из дома на Ставрополье после взрыва газа – МЧС

Фото: МЧС России

Из дома на Ставрополье, где произошел взрыв газа, расселят более 30 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что 35 человек планируют расселить в гостиницу "Гранд Отель".

Авария произошла в понедельник, 27 сентября. Взрыв случился на втором этаже пятиэтажного жилого дома в Изобильненском городском округе Ставропольского края на улице Ленина, 60.

Ранее в МЧС РФ сообщили, что в результате аварии пострадал один человек. После происшествия из здания было эвакуировали 30 человек. Несущие конструкции дома не были повреждены. Нарушено остекление, повреждены перегородки внутри комнат.