Один человек пострадал в результате взрыва газа в пятиэтажке на Ставрополье

Фото: МЧС России/ТАСС

Взрыв газа произошел на втором этаже пятиэтажного жилого дома в Изобильненском городском округе Ставропольского края, сообщает ТАСС. В результате пострадал один человек.

ЧП произошло на улице Ленина, 60. Установлено, что произошел взрыв газовоздушной смеси на втором этаже пятиэтажного многоквартирного дома без последующего горения.

Несущие конструкции дома не повреждены. Нарушено остекление, повреждены перегородки внутри комнат. Из здания эвакуировали 30 человек.

Ранее сообщалось, что взрыв бытового газа произошел в жилом доме в городе Верхней Пышме в Свердловской области. Инцидент произошел в пятиэтажном многоквартирном доме. До прибытия спасателей из подъезда самостоятельно эвакуировались 11 человек, из них двое детей. В результате произошедшего пострадал один человек.