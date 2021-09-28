Взрыв произошел в жилом доме в шведском Гетеборге

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От 20 до 25 человек госпитализировали после взрыва в жилом доме в центре города Гетеборг в Швеции. Об этом сообщает газета Aftonbladet.

Взрыв произошел в 06:00 мск 28 сентября. В здании возник пожар. В связи с произошедшим из здания эвакуировали около 100–200 человек. Как минимум три человека в возрасте от 60 до 80 лет получили серьезные травмы.

В настоящее время причина взрыва выясняется.

Ранее взрыв газа прогремел в частном доме в Дагестане. ЧП произошло в поселке Новый Хушет, входящем в городской округ Махачкала. В результате инцидента пострадали пять человек, из которых трое – дети.

