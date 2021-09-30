Воздушный шар упал в море в Сочи

Воздушный шар, на борту которого находились четыре человека, упал в море в Лазаревском районе Сочи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на поисковый отряд.

"Помощь наших сотрудников не потребовалась. Спасатели выехали после звонка на 112, но там уже на месте успели помочь рыбаки", – сказали спасатели.

В результате случившегося никто не пострадал, медицинская помощь не понадобилась.

Ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводила проверку после аварийной посадки воздушного шара с 12 пассажирами на борту в Тульской области. В результате инцидента пострадавших не было.

