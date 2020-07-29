В Подмосковье из воздушного шара высыпали нижнее белье

В Подмосковье из воздушного шара на детскую площадку высыпали нижнее белье

В Подмосковье из воздушного шара на детскую площадку высыпали комплекты женского белья, передает телеканал Москва 24.

Это произошло в деревне Самотовино Сергиево-Посадского городского округа. Дождь из трусов и лифчиков попал на камеры местных жителей. На кадрах видно, что дети начали примерять упавшее с неба белье.

Позже выяснилось, что нижнее белье сбросили блогеры. Какую они преследовали цель, не уточняется.

Ранее блогер-экстремал из Ростовской области примотал себя к машине скотчем. Зачем мужчина пошел на такой поступок, пренебрегая техникой безопасности, неизвестно.

Экстремала прицепили на спортивный автомобиль металлизированной лентой. В результате вокруг его тела появился "блестящий кокон", за счет которого он держался только за боковое зеркало. Транспортное средство разогналось до 140 километров в час. Данный случай произошел за пределами города, на дороге не было авто, помимо соседнего, из которого снимали видео.