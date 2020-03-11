Российский блогер примотал себя скотчем к машине

Блогер из Ростовской области примотал себя к машине скотчем

Блогер-экстремал из Ростовской области примотал себя к машине скотчем. Зачем мужчина пошел на такой поступок, пренебрегая техникой безопасности, неизвестно, сообщает Москва 24.

Экстремала прицепили на спортивный автомобиль металлизированной лентой. В результате вокруг его тела появился "блестящий кокон", за счет которого он держался только за боковое зеркало.

Транспортное средство разогналось до 140 километров в час. Данный случай произошел за пределами города, на дороге не было авто, помимо соседнего, из которого снимали видео.

Для чего герой ролика пошел на подобный риск и что он хотел доказать – неизвестно.

Ранее лихач на самокате разогнался на дороге до 70 километров в час.

