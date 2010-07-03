Лихач на самокате разогнался на дороге до 70 км/ч

Молодой человек на самокате ехал по шоссе со скоростью 70 километров в час, обгоняя машины. Однако позже пошло что-то не так. Мужчина не рассчитал свои силы и упал прямо на проезжую часть.

Как сообщалось ранее, на электросамокаты хотят ввести водительские права. Об этом вновь задумались в Мосгордуме. В апреле депутаты и вовсе хотели запретить передвижение по городу на мощных самокатах, которые могут ездить на большой скорости.

Пока пользователи современных технических средств передвижения, в том числе гироскутеров, моноколес, сегвеев, электрических самокатов, приравниваются к пешеходам, они должны соблюдать общие требования для пешеходов и ответственность за нарушения правил нести такую же: передвигаться по тротуарам или обочинам и не выезжать на проезжую часть.

