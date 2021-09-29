Полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу в Вологодской области

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Сотрудники полиции задержали мужчину, устроившего стрельбу в поселке Вохтога в Вологодской области, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, подозреваемый ранил мужчину и застрелил женщину.

Отмечается, что его поиски не прекращались с 28 сентября. Мужчину задержали, когда он шел по одной из дорог. Сейчас его везут в Грязовецкий отдел полиции.

Задержанный мужчина 1967 года рождения ранее был неоднократно судим за совершение тяжких преступлений.

Ранее следователи Забайкальского края задержали 42-летнего подозреваемого в изнасиловании малолетней девочки. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста". Речь идет о жителе города Нерчинска 1979 года рождения.

Следователи будут ходатайствовать об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.