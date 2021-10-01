Юрист рассказал, что может грозить стрелявшему у школы в Москве мужчине

На северо-востоке столицы 30 сентября мужчина устроил стрельбу у школы. Предположительно, таким образом он заступился за свою дочь, ученицу 10-го класса, которую якобы обидели знакомые молодые люди. В ходе разборок никто не пострадал, при этом отца девочки задержали. Разбираемся, что ему может грозить за выяснение отношений у школы.



"Неудачная шутка"

Фото: телеграм-канал Mash

Конфликт с участием отца десятиклассницы произошел у школы № 1374 на улице Палехской на северо-востоке Москвы. По предварительным данным, мужчина пришел заступиться за дочь, которая поссорилась со знакомыми молодыми людьми и пожаловалась ему, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.





пресс-служба ГУ МВД России по Москве Отец девушки прибыл в школу и в ходе разговора произвел один выстрел вверх из травматического оружия.

В столичном главке МВД отметили, что в результате стрельбы никто не пострадал. Прибывшие на место ЧП полицейские оперативно задержали подозреваемого мужчину. Следственный комитет РФ организовал проверку по факту случившегося.

В свою очередь, директор школы № 1374 Екатерина Юшкова в беседе с Москвой 24 заявила, что стычка с участием отца девочки произошла после уроков за территорией учебного заведения. "Никто из ребят и сотрудников школы не пострадал. Стрельбы в школе или на территории не было", – подчеркнула она.

Ученик школы № 1374 Виктор (имя изменено. – Прим. ред.) рассказал Москве 24, что причиной разборок якобы стали неудачные шутки в адрес одной из школьниц.





Виктор ученик школы № 1374 Это случилось из-за шуток, которые не всем понравились. Сама стрельба была не в школе, а во дворе у школы.

По его словам, во время стрельбы паники в школе не было, потому что большинство учеников уже разошлись по домам. "Паника если и была, то не сильная", – пояснил школьник.



Фото: телеграм-канал Mash

"Заступился за дочь"

Другая ученица школы № 1374 рассказала свою версию происшествия, передает сайт "Комсомольской правды". С ее слов, десятиклассница, за которую пришел заступиться отец, и другие девочки иногда обсуждают, какие у кого парни, время от времени шутят. Школьница уточнила, что бывают и "жестоковатые шутки". Однако в этот раз, по ее мнению, правда на стороне десятиклассницы.

Одна ее одноклассница встречается с парнем, пояснила девочка. Десятиклассница якобы отпустила неудачную шутку, а она пожаловалась своему возлюбленному.

В итоге, со слов школьницы, тот еще с двумя приятелями вызывал девочку на разговор за забор школы. "И этот парень сразу схватил ее за шею и сильно прижал к забору. Сказал: "Если что-то еще про меня скажешь, убью!" Другие ее жестко толкали и кричали", – вспоминает школьница.

Девочка якобы расплакалась, попыталась отбиться, и когда ей это удалось, отправилась домой, чтобы пожаловаться отцу. Десятиклассница живет неподалеку от школы, поэтому мужчина быстро добрался до учебного заведения.





ученица школы № 1374 Он подошел к парням, начал на них кричать – заступился за дочь. А они втроем начали его окружать. Поэтому он выстрелил из пистолета в воздух. После этого они успокоились.

В СМИ появилась информация, что ранее отец школьницы якобы работал сотрудником в ЧОП, однако больше не связан с этой сферой. По данным РЕН ТВ, у мужчины был травматический пистолет Glock, на который у него есть разрешение.



Ответит по закону?

В Москве задержали открывшего стрельбу в школе мужчину

Юрист и бывший военный судья Олег Цуканов рассказала Москве 24, что за стрельбу возле столичной школы мужчине может грозить реальный срок.





Олег Цуканов юрист и бывший военный судья Олег Цуканов Желание отца воздать по заслугам обидчикам своей дочери не укладывается в методологию Уголовного кодекса. Его действия, скорее всего, квалифицируют как хулиганство.

По словам эксперта, мужчина своей выходкой грубо нарушил общественный порядок. Учитывая, что действия отца связаны со стрельбой, то здесь усматривается часть вторая статьи "Хулиганство", считает Цуканов. Максимальное наказание, которое грозит мужчине, – до семи лет лишения свободы. Однако, исходя из судебной практики, у него есть шанс получить три-четыре года условно, добавил эксперт.

Люди, которые травили дочь мужчины, подлежат осуждению с точки зрения общественной морали, отметил юрист. Однако это не давало права отцу девочки нарушать закон, заключил он.