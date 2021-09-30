Очевидец рассказал подробности о стрельбе у школы на северо-востоке Москвы

30 сентября, 19:41
Фото: телеграм-канал Mash
Ученик школы № 1374 рассказал Москве 24, что причиной стрельбы у школы на северо-востоке Москвы стали неудачные шутки в адрес одной из школьниц.
Ранее сотрудники полиции задержали мужчину, открывшего стрельбу у школы № 1374. По данным правоохранителей, он применил оружие на фоне конфликта его дочери с молодыми людьми. Десятиклассница пожаловалась отцу, после чего он пришел к школе на Палехской улице и выстрелил один раз в воздух.
"Это случилось из-за шуток, которые не всем понравились. Сама стрельба была не в школе, а во дворе у школы", – рассказал Виктор (имя изменено – Прим. ред.).
При этом во время стрельбы паники в школе не было, отмечает он. По словам Виктора, на момент конфликта большинство учеников уже разошлись по домам. "Паника если и была, то не сильная", – пояснил школьник.
Вместе с тем директор школы № 1374 Екатерина Юшкова сообщила Москве 24, что стрельба действительно произошла не на территории учебного заведения.
Следственный комитет РФ организовал проверку по факту происшествия. На данный момент правоохранители выясняют все подробности случившегося, в дальнейшем они опросят участников конфликта. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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