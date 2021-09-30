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Происшествия

30 сентября, 19:41

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Очевидец рассказал подробности о стрельбе у школы на северо-востоке Москвы

"Шутки не всем понравились": очевидец – о стрельбе у московской школы
происшествия эксклюзив

Фото: телеграм-канал Mash

Ученик школы № 1374 рассказал Москве 24, что причиной стрельбы у школы на северо-востоке Москвы стали неудачные шутки в адрес одной из школьниц.

Ранее сотрудники полиции задержали мужчину, открывшего стрельбу у школы № 1374. По данным правоохранителей, он применил оружие на фоне конфликта его дочери с молодыми людьми. Десятиклассница пожаловалась отцу, после чего он пришел к школе на Палехской улице и выстрелил один раз в воздух.

"Это случилось из-за шуток, которые не всем понравились. Сама стрельба была не в школе, а во дворе у школы", – рассказал Виктор (имя изменено – Прим. ред.).

При этом во время стрельбы паники в школе не было, отмечает он. По словам Виктора, на момент конфликта большинство учеников уже разошлись по домам. "Паника если и была, то не сильная", – пояснил школьник.

Вместе с тем директор школы № 1374 Екатерина Юшкова сообщила Москве 24, что стрельба действительно произошла не на территории учебного заведения.

Сегодня, 30 сентября, после уроков за пределами территории школы с родителем одной из наших учениц произошел инцидент. Никто из ребят и сотрудников школы не пострадал. Стрельбы в школе или на территории не было.
Екатерина Юшкова
директор школы № 1374

Следственный комитет РФ организовал проверку по факту происшествия. На данный момент правоохранители выясняют все подробности случившегося, в дальнейшем они опросят участников конфликта. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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