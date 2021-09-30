СК начал проверку после стрельбы вблизи школы в Москве

17:40
Фото: телеграм-канал Mash
Следственный комитет РФ организовал проверку после стрельбы вблизи школы на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва", приводя слова старшего помощника руководителя ГСУ СК РФ по городу Юлии Ивановой.
"По предварительным данным, 30 сентября 2021 года за территорией общеобразовательного учреждения на улице Палехской между несовершеннолетней и компанией молодых людей произошел конфликт, в ходе которого отец, заступившись за дочь, произвел предупредительный выстрел в воздух из травматического пистолета", – заявила Иванова.
Мужчина был оперативно задержан. В результате произошедшего никто не пострадал.
На данный момент следователи выясняют все подробности случившегося, в дальнейшем они опросят участников конфликта. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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