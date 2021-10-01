В Находке у здания школы задержали мужчину со страйкбольным автоматом

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В Находке задержали мужчину, замеченного у здания одной из местных школ со страйкбольным оружием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД по Приморскому краю.

Собеседник информагентства рассказал, что директор школы № 18 обратился в ОМВД с сообщением о неизвестном, у которого при себе был похожий на оружие предмет. На место выехали сотрудники полиции, Росгвардии и ФСБ.

"Полицейские задержали гражданина по месту жительства. Им оказался 18-летний местный житель, который пояснил, что на территорию школы заходил для того, чтобы потренироваться на турниках, а при себе имел страйкбольный автомат с пластиковыми пульками", – заявил правоохранитель.

В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка. Учеников образовательного учреждения отпустили домой, в школе работают правоохранители.

Накануне сотрудники полиции задержали мужчину, который открыл стрельбу у школы на северо-востоке Москвы. Как выяснилось, он начал стрелять на фоне конфликта его дочери с молодыми людьми.