В МВД подтвердили задержание мужчины, выстрелившего из пистолета в сочинском ТЦ

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Мужчина выстрелил в воздух из пистолета в сочинском торговом центре "Моремолл", он был задержан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.

Отмечается, что злоумышленник был не один.



"25 августа в ТЦ "Моремолл" между двумя мужчинами произошел конфликт, который возник на бытовой почве. Во время конфликта 22-летний местный житель произвел выстрел из травматического оружия вверх, оба мужчины задержаны и доставлены в дежурную часть отдела полиции", – говорится в сообщении.

Сообщалось, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее житель казахстанского города Алма-Аты открыл стрельбу по судебным приставам. В результате погибли пять человек, включая двоих полицейских.

