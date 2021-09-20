Житель Алма-Аты открыл стрельбу по судебным приставам

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Житель казахстанского города Алма-Аты открыл стрельбу по судебным приставам. В результате погибли пять человек, включая двоих полицейских, сообщает ТАСС.

ЧП произошло в ходе реализации исполнения постановления суда о выселении виз частного дома. Житель этого дома проявил агрессию и открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции, сотрудникам департамента по чрезвычайным ситуациям.

В настоящее время нападавший обезврежен и задержан.

Ранее полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу из газового пистолета и приставал к прохожим на юге Москвы. В результате произошедшего никто не пострадал.

