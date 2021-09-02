Один ученик погиб в результате стрельбы в школе в Северной Каролине

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Ученик погиб при стрельбе в одной из школ американского штата Северная Каролина. Об этом сообщает офис шерифа округа.

"Один ученик был с огнестрельным ранением. Медики закончили реанимационные процедуры и направили его в медцентр, где он скончался", – говорится в сообщении полиции в Facebook.

Речь идет об учебном заведении Маунт-Табор. Полиция оцепила территорию и эвакуировала учащихся и сотрудников.

Также уточняется, что подозреваемым является ученик той же школы, он сейчас в розыске.

Ранее сообщалось, что шестиклассница открыла огонь из пистолета в школе американского города Ригби в штате Айдахо. Пострадали три человека: два ученика и один взрослый. Оружие у девочки отобрал один из учителей.

До этого один человек стал жертвой стрельбы в школе в американском городе Ноксвилл. Ранение получил офицер полиции.