Пять человек пострадали при стрельбе в Индианаполисе – СМИ

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Не менее пяти человек пострадали в результате стрельбы в городе Индианаполис в американском штате Индиана. Об этом передает телеканал FOX59.

По данным полиции, инцидент случился на парковке возле похоронного бюро в субботу, 31 июля, в 23:30 по московскому времени. В момент начала стрельбы на месте проходила служба.

Изначально было обнаружено трое пострадавших, в том числе 4-летняя девочка. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Позднее число раненых увеличилось до пяти. Еще двое пострадавших были направлены в больницу с огнестрельными ранениями.

Как рассказали в полиции, незадолго до стрельбы к парковке пришел неизвестный мужчина, который стал участником ссоры. По факту случившегося начато расследование.

Ранее стрельба произошла в городе Балтимор в американском штате Мэриленд. В результате случившегося один человек погиб и пятеро пострадали.

До этого сообщалось о стрельбе в супермаркете в американском штате Джорджия. По сообщениям СМИ, причиной случившегося стал спор между подозреваемым и кассиром о ношении медицинской маски.