Один человек погиб при стрельбе в школе в США

Фото: официальный Twitter-аккаунт @Knoxville Police TN

Один человек стал жертвой стрельбы в школе в американском городе Ноксвилл. Об этом сообщает местная полиция.

Как передает РИА Новости, в полицию поступило сообщение о вооруженном человеке в школе. После прибытия сотрудников правоохранительных органов случилась стрельба, в результате которой офицер полиции получил ранение. Он был доставлен в ближайшую больницу.

"Один мужчина (в результате стрельбы. – Прим. Ред.) погиб на месте, другой задержан для дальнейшего расследования", – добавили в полиции.

О стрельбе в школе в штате Теннесси стало известно накануне. Сообщалось, что в результате случившегося ранения получили несколько человек.