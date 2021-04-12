Несколько человек ранили при стрельбе в школе в США

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Стрельба произошла в школе в США. Об этом информирует телеканал ABC.

По данным СМИ, стрельба случилась в учебном заведении в штате Теннесси. В результате случившегося ранения получили несколько человек.

О состоянии раненых не сообщается.

Ранее десять человек погибли при стрельбе в супермаркете в городе Боулдер в американском штате Колорадо. Среди погибших оказался сотрудник правоохранительных органов.

17 марта стрельба произошла в трех разных SPA-салонах штата Джорджия. По данным местных СМИ, жертвами стрельбы стали семь человек.

Эксперты Национальной комиссии США по COVID-19 и уголовному правосудию отметили резкий рост числа убийств в стране в 2020 году. В частности, количество нападений с применением огнестрельного оружия увеличилось на 8%.