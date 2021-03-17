Семь человек погибли при стрельбе в SPA-салонах в штате Джорджия – СМИ

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Семь человек стали жертвами стрельбы в американском штате Джорджия. Об этом пишет РИА Новости.

По данным местных СМИ, стрельба произошло в трех разных SPA-салонах штата. В результате случившегося также пострадали два человека.

Ранее семь человек получили ранения в ходе стрельбы в Филадельфии. По данным СМИ, инцидент произошел в районе автовокзала.

Эксперты Национальной комиссии США по COVID-19 и уголовному правосудию отметили резкий рост числа убийств в стране в 2020 году. В частности, количество нападений с применением огнестрельного оружия увеличилось на 8%.