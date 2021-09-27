Ярославский вуз сообщил об угрозах от одного из студентов

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Студент Ярославского государственного технического университета написал в чате учебной группы сообщения с угрозами. Сейчас с ним работают сотрудники правоохранительных органов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на понедельник, 27 сентября. В чате учебной группы один из студентов написал сообщения угрожающего характера. Староста группы сразу же сообщила о произошедшем руководству вуза.

Как уточняется, учащийся в течение года был в академическом отпуске и вернулся в университет в текущем году.

Ранее в социальных сетях появились сообщения об угрозе стрельбы в одной из школ подмосковной Балашихи. Однако позже информация не подтвердилась.