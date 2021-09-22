Полиция провела тренировку по задержанию мужчины с оружием в школе в Свердловской области

11:44
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сотрудники правоохранительных органов провели плановую тренировку по задержанию мужчины с оружием в школе города Туринска Свердловской области, сообщает ТАСС.
Руководитель пресс-службы региональной полиции Валерий Горелых заявил, что реальной угрозы в школе не было.
"Ничего криминального в городе не происходит. Это плановая тренировка правоохранительных органов", – сказал Горелых, отвечая на вопрос о задержании мужчины с оружием.
Ранее в СМИ сообщалось о задержании в школе Туринска мужчины, который пронес с собой ружье.
Руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил организовать ежеквартальный психологический мониторинг студентов, которые владеют оружием. Письмо с соответствующей инициативой он направил на имя главы МВД Владимира Колокольцева.
Общественник напомнил, что учащиеся высших и средних специальных учебных заведений в силу возраста испытывают ощутимую психологическую нагрузку, связанную взрослением, определением своего будущего места в обществе и личными отношениями.
Самостоятельно регулировать свое эмоциональное состояние и справляться со стрессом, по мнению Курдесова, способны далеко не все молодые люди. Именно поэтому важно внимательно наблюдать за психологическим состоянием студентов, имеющих доступ к оружию.
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