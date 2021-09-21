Четверо пострадавших при стрельбе в пермском вузе находятся на ИВЛ

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Семеро пострадавших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

"Семь пострадавших в результате стрельбы в Перми доставлены в Москву спецбортом МЧС. Все они в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

При этом уточняется, что четверо пострадавших подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В полете пациентов сопровождали специалисты Федерального центра медицины катастроф и федеральных клиник министерства здравоохранения.

Трагедия произошла утром 20 сентября. Неизвестный вошел на территорию вуза и открыл стрельбу.

В результате произошедшего 6 человек погибли, более 20 пострадали.

Стрелявшим оказался один из студентов юрфака ПГНИУ. При задержании он оказал сопротивление, его ранили. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии.

После того как молодой человек придет в себя, планируется провести психиатрическую экспертизу.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

