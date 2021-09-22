Студентов, владеющих оружием, предложили ежеквартально проверять у психологов

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Руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил организовать ежеквартальный психологический мониторинг студентов, которые владеют оружием. Письмо с соответствующей инициативой он направил на имя главы МВД Владимира Колокольцева, сообщает RT.
Общественник напомнил, что учащиеся высших и средних специальных учебных заведений в силу возраста испытывают ощутимую психологическую нагрузку, связанную взрослением, определением своего будущего места в обществе и личными отношениями.
Самостоятельно регулировать свое эмоциональное состояние и справляться со стрессом, по мнению Курдесова, способны далеко не все молодые люди. Именно поэтому важно внимательно наблюдать за психологическим состоянием студентов, имеющих доступ к оружию.
"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность создания системы психологического мониторинга учащихся высших и средних специальных учебных заведений, которые имеют оружие, а именно введение ежеквартальных проверок у психолога, который при выявлении психологического расстройства сможет оперативно сообщить в органы правопорядка о потенциальной угрозе и необходимости полного или временного прекращения права на владение оружием", – говорится в тексте письма.
Утром 20 сентября в Пермском государственном университете произошла трагедия. Один из студентов вошел на территорию кампуса и начал стрелять. В результате шесть человек погибли, еще 43 пострадали.
Позже стрелка задержали. Он оказал сопротивление полицейскому и был ранен. Сейчас он в больнице. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.
13 пострадавших при стрельбе в университете остаются в больницах Перми
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