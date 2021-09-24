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Администрация школы в Балашихе прокомментировала сообщение об угрозе стрельбы. В учебном заведении заявили, что ситуация находится под контролем властей. Сейчас на месте работают оперативные службы.

В администрации города РИА Новости рассказали, что угрозы для детей нет.

"Ситуация на контроле, оперативные службы работают", – заявил сотрудник администрации.

Ранее сообщения об угрозе стрельбы в одной из школ подмосковной Балашихи появились в социальных сетях.

Проблема нападений, которые подростки устраивают на учебные заведения, вновь обострилась после трагедии, произошедшей в Пермском государственном университете. 20 сентября один из первокурсников юридического факультета ПГНИУ устроил стрельбу в кампусе. В результате погибли шесть человек. Следователи возбудили уголовное дело.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявлял о предотвращении нападения на школу в Красноярском крае. Молодого человека, намеревавшегося атаковать учебное заведение, задержали.

