Уголовное дело возбудили в связи с отравлением детей газом в школе Махачкалы

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Следственное управление СК по Дагестану возбудило уголовное дело по факту отравления детей слезоточивым газом в школе Махачкалы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе следствия были выявлены признаки преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении двух или более лиц").

Инцидент произошел в школе № 36 города Махачкалы. Учащиеся 9-го класса распылили слезоточивый газ в здании во время перемены.

Изначально сообщалось о госпитализации 16 пострадавших, однако позднее стало известно о 25. Трое детей попали в реанимацию, после чего их направили в отделение интенсивной терапии.