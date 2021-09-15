Роспотребнадзор не нашел нарушений в детсаду в Минводах, откуда эвакуировали 70 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Проверка не выявила превышений предельно допустимых концентраций в воздухе в детском саду в Минеральных Водах, откуда накануне были эвакуированы дети и сотрудники с приступами удушения. Об этом сообщает RT со ссылкой на Роспотребнадзор по Ставропольскому краю.

Отмечается, что в саду № 62 провели дезинфекцию и генеральную уборку. Организовано проветривание помещений. Также специалистами управления проведена оценка санитарно-гигиенического состояния детского сада, используемого оборудования и помещений.

В настоящий момент ситуация остается на контроле.

Во вторник, 14 сентября, более 70 детей и взрослых были эвакуированы из детского сада в городе Минеральные Воды на Ставрополье. Отмечается, что у них появилось удушливое состояние и кашель. Как уточняется, происшествие зафиксировали на первом из трех этажей отдельно стоящего здания.