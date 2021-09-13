10 жителей дома на юго-востоке Москвы увезли в больницу с отравлением

В десятках столичных магазинов изымают из продажи арбузы. Медики и полицейские предполагают, что этими ягодами могли отравиться 10 человек на юго-востоке города. Все пострадавшие – жители одного дома на Совхозной улице.

Началось все в четверг, когда скорая доставила в реанимацию пожилую женщину и ее 15-летнюю внучку. Позже обе пациентки скончались, а их соседи начали вызывать медиков, жалуясь на симптомы острой интоксикации.

Все они до этого ели арбузы, которые сейчас срочно убирают с прилавков. При этом, по мнению специалистов, причиной отравления могли стать и другие продукты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.