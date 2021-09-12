В Майами футбольный матч остановили из-за кота

В Майами футбольный матч приостановили из-за кота, который повис на верхнем ярусе стадиона. Чтобы спасти животное болельщики растянули под ним флаги. В итоге кот удачно приземлился и выжил.

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