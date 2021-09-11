В Москве на День города суточный прокат велосипеда стоит 5 рублей

Добраться до праздничных площадок можно бесплатно на МЦК. Это подарок в честь пятилетия Московского центрального кольца. Кроме того, можно проехать к месту и на велосипеде – суточный доступ к прокату сделали всего 5 рублей.

Какие маршруты предпочитают гости праздника и где почему сегодняшний день рождения вполне можно называть днем варенья – в сюжете телеканала Москва 24.

В эти выходные, 11 и 12 сентября, столица отмечает свой 874-й день рождения.

По решению властей в Москве не будут проводить масштабные концерты и шоу по случаю Дня города. Однако москвичи смогут посетить отдельные мероприятия во всех округах города. Локальные концерты пройдут в домах культуры и в концертных залах.