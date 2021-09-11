В День города проезд по МЦК стал бесплатным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В День города проезд по Московскому центральному кольцу (МЦК) стал бесплатным для всех пассажиров. Таким образом власти Москвы совместно с РЖД решили отметить пятилетие МЦК.

Глава столичного Депртранса Максим Ликусутов уточнил, что решение мэра Москвы Сергея Собянина о бесплатном проезде станет приятным подарком для горожан.

"Это наш совместный подарок с РЖД сразу к двум важным датам: Дню города и юбилею МЦК. Кольцу в этом году пять лет, и оно уже стало важной частью транспортной жизни Москвы", – подчеркнул он.

Ежедневно МЦК пользуются более 500 тысяч москвичей и гостей столицы.

В эти выходные, 11 и 12 сентября, столица отмечает свой 874-й день рождения.

По решению властей в Москве не будут проводить масштабные концерты и шоу по случаю Дня города. Однако москвичи смогут посетить отдельные мероприятия во всех округах города. Локальные концерты пройдут в домах культуры и в концертных залах.