В День города москвичи смогут бесплатно сходить почти в 90 музеев

Около 90 учреждений культуры в Москве будут работать бесплатно в День города. Соответствующее распоряжение департамента культуры столицы опубликовано на сайте столичной мэрии.

Среди участников Московский государственный выставочный зал "Новый Манеж", "Музей истории ГУЛАГа", Государственный музей А. С. Пушкина и другие. На сайтах учреждений нужно заранее получить бесплатный электронный билет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.