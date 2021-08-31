Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
МХАТ имени Горького продлил контракт с Ольгой Бузовой. В новом театральном сезоне она продолжит выступать в спектакле "Чудесный грузин". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на художественного руководителя театра Эдуарда Боякова.
"Бузова, конечно, будет играть в наших спектаклях. Мы не собираемся отказываться от этого назначения. Я как руководитель театра доволен этой работой", – сказал Бояков.
Он также прокомментировал неоднозначную реакцию общественности на участие Бузовой в постановке, отметив, что та вовсе не про артистку, поэтому то, что зрители видят в спектакле, остается на их совести. В то же время он сравнил феномен Бузовой с популярностью Энди Уорхола: сам Бояков не является поклонником последнего, однако тот сыграл важную роль в культуре.
Премьера постановки "Чудесный грузин" о ранних годах жизни Иосифа Сталина состоялась в июне этого года. Билеты были раскуплены за несколько дней до даты показа и перепродавались по 150 тысяч рублей.
Спектакль с участием Бузовой покажут на сцене МХАТ им. Горького в ноябре
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