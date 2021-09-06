Телеканал Москва 24 поздравит москвичей и гостей столицы с Днем города

Фото: Москва 24/Никита Симонов

11 сентября в Зеленом театре на ВДНХ при поддержке платежной системы "Мир" пройдет праздничный концерт телеканала Москва 24, посвященный Дню города.

Съемка традиционного концерта "День города с Москвой 24" пройдет на одной из самых знаменитых площадок города – в свое время в Зеленом театре выступали Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Аркадий Райкин, хор имени Пятницкого, Алла Пугачева и многие другие известные и легендарные исполнители.

С 12:00 до 13:30 живые выступления скрипача Данилы Луковкина и духовой кавер-группы Boom Brass Band с мировыми зажигательными хитами.

С 15:00 до 17:00 одна из самых ярких и профессиональных вокалисток Москвы, участница шоу "Голос" Агнесса Королева вместе с кавер-группой SOHO исполнит популярные современные композиции для любимого города.



Закончит дневной музыкальный блок романтическая инди-рок-группа "Ундервуд" с хитами "Гагарин, я вас любила", "Следи за ее левой рукой", "Это судьба".

А с 19:00 до 22:00 в прямом эфире на сайте Москва 24 и в соцсетях можно будет зажечь под хиты певца, фронтмена музыкальной поп-группы Hi-Fi Мити Фомина, автора трека, взлетевшего на первые строчки стриминговых чартов "Венера – Юпитер", Вани Дмитриенко и человека мира, певицы Manizha.

Целый день на сцене будут проходить интерактивные конкурсы и розыгрыши памятных призов вместе с ведущими телеканала Москва 24 Алиной Гилевой и Никитой Пименовым.

Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация на официальном сайте ВДНХ. На концерте будет действовать зона, свободная от COVID-19. При входе необходимо предъявить QR-код и паспорт.

Кроме того, 11 и 12 сентября можно будет бесплатно посетить более 88 государственных учреждений культуры Москвы. Руководителям данных организаций поручено организовать посещения в режиме самостоятельного осмотра, которые будут доступны по предварительной электронной регистрации на официальных сайтах.

Среди учреждений для бесплатного посещения в День города – Московский государственный выставочный зал "Новый Манеж", "Музей истории ГУЛАГа", "Государственный музей А. С. Пушкина", Музей археологии, музей "Дом на набережной" и другие.