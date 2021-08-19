Энтони Маки сыграет Капитана Америку в новом фильме Marvel

Фото: ТАСС/AP/Invision/JordanStrauss
Американский актер Энтони Маки, известный по роли Сокола в фильмах Marvel, исполнит главную роль в новой картине о Капитане Америке. Об этом сообщает "Газета.ру".
По некоторым данным, студия Disney уже заключила контракт с актером.
Подробности сюжета четвертого фильма о супергерое пока не раскрываются, как и предполагаемый актерский состав. Также нет информации, примут ли участие в съемках прежний исполнитель роли Капитана Америки Крис Эванс и Себастьян Стэн, сыгравший Зимнего Солдата.
Сценаристами нового фильма выступили Малкольм Спеллман и Далан Муссон, работавшие над сериалом "Сокол и Зимний солдат". Кто займет кресло режиссера, не сообщается.
Ранее студия Sony Pictures предложила актеру Киану Ривзу сыграть в новой экранизации комиксов Marvel. Отмечалось, что актер может исполнить роль антигероя Крейвена-Охотника, настоящее имя которого Сергей Николаевич Кравинов.
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