"Отряд самоубийц: Миссия навылет" – фильм, который спас комиксы от тоски

В прокате – "Отряд самоубийц: Миссия навылет", лучший комедийный кинокомикс со времен не только "Стражей галактики", но и "Маски". То есть с 1994 года! Кинокритик The City Егор Москвитин рассказывает о громкой премьере.



Фото: кадр из фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет"; режиссер – Джеймс Ганн; производство – Atlas Entertainment, DC Comics, Warner Bros.

Американское правительство решает деликатные вопросы по всему миру с помощью проекта "Отряд самоубийц". Секретные миссии выполняют суперзлодеи из тюрем, которым в случае успеха уменьшают пожизненные сроки, а в случае неудачи сносят головы с плеч. Вот и теперь в вымышленное латиноамериканское государство, где только что произошел военный переворот, отправляют две группы зеков.

В первой группе – Харли Квинн (бессменная Марго Робби), киллер-альбинос (Майкл Рукер из "Стражей галактики"), гигантская компьютерная ласка, Членораздельный человек (Натан Филлион из "Светлячка"), еще несколько фриков и их правильный, но скучный командир (Юэль Киннаман из первой части).

Во второй – новички франшизы: два убийцы-перфекциониста (мрачный Идрис Эльба и могучий, но забавный рестлер Джон Сина) и печальные юноша и девушка, у которых были проблемы с мамой и папой. Юноша – Человек-в-горошек (Дэвид Дастмалчян из фильмов Дени Вильнева), которого родная мать-изобретательница превратила в ходячую и взрывоопасную пачку Skittles. А девушка – воровка по прозвищу Крысолов-2 (португальская актриса Даниэла Мелшиор, настоящее открытие фильма), которую папа воспитал до того доброй, что теперь ее любят даже крысы. Но жить с таким большим сердцем непросто, поэтому грустная бандитка все время спит.

Ах да, еще в команде есть Человек-акула, который говорит голосом Сильвестра Сталлоне и норовит всех съесть. Враги у отряда самоубийц под стать – эксцентричный диктатор, безжалостный генерал, чокнутый профессор (Питер Капальди из "Доктора Кто") и гигантская морская звезда из космоса, которую нарисовали так, чтобы зритель видел в ней что угодно, кроме морской звезды.

"Отряд самоубийц: Миссия навылет" – самый веселый, находчивый, бесстрашный и неприличный комедийный кинокомикс за много лет. В "Дэдпуле" было меньше драйва и решительности, в "Стражах галактики" – меньше бунтарства против традиций жанра, а в "Супере" (первом фильме режиссера Джеймса Ганна в этом формате) – меньше денег.



Получается, что так смешно и хорошо в экранизациях комиксов не было со времен "Маски". А то и "Дика Трейси". "Отряд самоубийц: Миссия навылет" – это лихое и взбалмошное кино, которое развеселит и тех, кто немного устал от привычных эпических комиксов, и тех, кто вообще равнодушен к жанру. А еще это большое чудо, потому что вселенная кинокомиксов DC, в отличие от цветущей вселенной Marvel, давно казалась неоперабельно больной. Но этот фильм ставит ее на ноги – и хочется верить, что не на один месяц.



Фото: кадр из фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет"; режиссер – Джеймс Ганн; производство – Atlas Entertainment, DC Comics, Warner Bros.

Ровно пять лет назад, 5 августа 2016 года, в мировой прокат вышел “Отряд самоубийц” режиссера Дэвида Эйра – и провалился по всем фронтам. Лихие трейлеры обещали комедию, но в кинотеатрах зрителей ждал не продуманный абсурд, а неловкий сумбур. Яркие антигерои плутали во тьме, в которой было толком не оценить ни экшен, ни спецэффекты, совсем как в финальной битве "Игры престолов". А шутки и злодейства персонажей меркли из-за подросткового рейтинга фильма. Сыгравший Джокера актер Джаред Лето потом заявил, что почти весь материал с ним вырезали из-за возрастных ограничений.

Козлом отпущения назначили режиссера и сценариста Дэвида Эйра, но как раз ему в этой ситуации можно было только сочувствовать. Во-первых, студия Warner Bros. дала ему всего шесть недель на сценарий, потому что в гонке вооружений с Disney приходится забывать о педали тормоза. Во-вторых, режиссер мрачной полицейской драмы "Тренировочный день" и военного эпоса "Ярость" и не думал снимать комедию: его взяли как раз для того, чтобы продолжить развитие темных вселенных DC, созданных Кристофером Ноланом и Заком Снайдером.

Но после первого тестового показа "Отряда самоубийц" зрители вдруг зацепились за циничный юмор и отвязные характеры героев. Тогда в Warner Bros. наняли студию монтажа Trailer Park, чтобы собрать "комедийную" версию фильма. Ее заново показали зрителям вместе с драматической, после чего фокус-группа проголосовала за смешной гоблинский перевод, а Дэвида Эйра заставили доснимать фильм с новой интонацией. Он взбунтовался, уволился, но все же передумал и доиграл в этой трагикомедии до конца.

Спустя ровно пять лет все ошибки первого "Отряда самоубийц" учтены: редкий случай, когда суицидникам дается второй шанс. Новый режиссер – автор "Стражей галактики" Джеймс Ганн, которого три года назад уволили из "Диснея" за неполиткорректные твиты, написанные больше десяти лет назад. Ему явно хотелось отыграться, поэтому в его "Отряде самоубийц" нет ни одной ленивой сцены и ни одного скучного кадра. Ганн устраивает для своих горе-героев прогулку по джунглям в духе "Солдат неудачи", строит целую цитадель для финальной битвы, как в "Рейде", экспериментирует с флешбэками чуть ли не по схеме "Мементо"; а штаб, из которого агент ЦРУ Аманда Уоллер (Виола Дэвис) руководит наемниками, превращает в площадку ситкома вроде "Офиса". И придумывает много всего нового, отчего двухчасовой фильм пролетает как пуля.



Фото: кадр из фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет"; режиссер – Джеймс Ганн; производство – Atlas Entertainment, DC Comics, Warner Bros.

При этом даже самый дикий аттракцион в "Отряде самоубийц" работает на большой драматический сюжет – на историю об обретении семьи, примирении с прошлым, преодолении себя и желании служить и защищать. Это абсолютно диснеевская схема терапии, но вселенная DC позволяет применить ее к куда более интересным персонажам.

У Харли Квинн, которую в первой серии заставляли ходить в до того коротких шортах, что их потом увеличивали на компьютере, появляется красное платье и рыцарское копье, и теперь она, несмотря на всю свою браваду, действительно кажется арлекином. В дружбу между девушкой-крысоловом и акулой-людоедом Ганн вкладывает столько же души, сколько в союз дерева и енота из другой своей картины. А готовность героев "Отряда самоубийц" внепланово умирать в духе "Игры престолов" делает фильм по-настоящему непредсказуемым и порой даже грустным. Но большую часть времени он гомерически смешной.



Новый рейтинг – только для взрослых – позволяет "Уорнерам" шутить так, как никогда не решится "Дисней". Стендап-комик Ленни Брюс больше полувека назад поставил над публикой рискованный эксперимент: взял да и начал свое выступление с того, что последовательно обозвал всех присутствующих ругательствами, связанными с их цветом кожи, национальностью, религиозным выбором и сексуальной ориентацией. Публика сперва возмутилась, а потом расхохоталась: всем вдруг стало ясно, что абсурдная методичность, с которой Брюс перечисляет социальные стереотипы, нужна для того, чтобы высмеять сами стереотипы, а не их жертв. Ровно то же самое делает в своем "Отряде самоубийц" и Джеймс Ганн: последовательно шутит над всем, над чем захочет. Но делает это с добрым сердцем. И доказывает, что так тоже можно – и даже нужно.