Плюшевая игрушка со стальными клыками: какой получилась диснеевская "Круэлла"

В прокате – "Круэлла" с Эммой Стоун и Эммой Томпсон. Это предыстория "101 далматинца", призванная объяснить, что злодейка бывает кусачей только от жизни собачьей. Увы, фильм напоминает аккуратно причесанного панка, почем зря чахнущего в розовощекой семье Уолта Диснея.



Фото: кадр из фильма "Круэлла"; режиссер – Крэйг Гиллеспи; производство – Gunn Films, Marc Platt Productions, TSG Entertainment, Walt Disney Pictures

В Англии шестидесятых – музыкальный путч и модный переворот, но самым маленьким бунтовать еще не дают. Поэтому бойкая девочка Эстелла после драки с мальчиком выбывает из частной школы и вместе с мамой отправляется в Лондон. По пути женщины кое за чем заедут на бал во дворец к эксцентричной баронессе фон Хеллман (Эмма Томпсон). С вечеринки Эстелла вернется уже сиротой, уверенной (в духе "Короля Льва"), что это она виновата во внезапной гибели мамы. Новой семьей девочки (уже в духе "Оливера Твиста") станут два лондонских беспризорника – Хорас и Джаспер.

Спустя десять лет ребята станут виртуозными аферистами и превратятся в Эмму Стоун, Пола Уолтера Хаузера (из "Дела Ричарда Джуэлла") и Джоэла Фрая (из "Игры престолов"). А Эстелла даже попробует бросить воровство и зажить нормальной жизнью – и попадет на службу к той самой баронессе. Но и тут ее ждет конфликт интересов: работа будет прекрасной (придумывать и шить наряды!), а начальница – ужасной. Ведь все указывает на то, что баронесса – и ее дрессированные далматинцы – виновны в гибели мамы Эстеллы. Тут-то и придет время забитой, тихой девочке в очках, как у Питера Паркера (Человека-паука), стать Круэллой – безрассудной и непредсказуемой дьяволицей с ужимками, как у Артура Флека (Джокера, принца преступного мира).

В том, что инфантильному Человеку-пауку никогда не бывать зрелым Джокером, можно убедиться прямо сейчас в кинотеатрах – там идет “Мейнстрим” с Эндрю Гарфилдом, не особо удачно изображающим блогера-психопата. "Круэлла" оказывается в той же ловушке – это плюшевая игрушка, которой зачем-то вставляют стальные клыки. Предысторию легендарной злодейки, спускавшей шкуры с собак, почти год преподносили зрителю как диснеевский ответ Харли Куинн. Но на деле выяснилось, что Круэлла не только бросила курить и стала зоозащитницей, но и вообще не способна ни на какое зло: все ее бесчинства адресованы исключительно баронессе, которая заслуживает всего, что с ней произойдет.

Если в "Малефисенте" тяжелый характер ведьмы объяснялся семейными и геополитическими обстоятельствами, то в "Круэлле" злодейка просто уступает право быть злодейкой другому персонажу. А играющая баронессу Эмма Томпсон уже фантазирует о второй части, которая в духе "Крестного отца – 2" будет не только продолжением, но и предысторией первой и наверняка расскажет, что и баронесса в детстве была хорошей девчушкой.



Так что никаких игр с серыми зонами морали в черно-белой голове Круэллы не ведется. Как нет в фильме и психологизма, несмотря на искрящую игру двух актрис (также стоит выделить одного выдающегося мужчину Пола Уолтера Хаузера и одного разбойника чихуахуа с кутузовской повязкой на глазу). Две Эммы – Стоун и Томпсон – здесь заняты не столько объяснением и обезвреживанием зла, сколько "Эмма-нсипацией" юных зрительниц. Американские аналитики уже подсчитали, что 61% аудитории фильма – женщины, а 43% покупателей билетов еще нет 25 лет. И их эта история действительно может вдохновить на хорошие вещи – превращать обиды и страхи в топливо для работ; не стесняться быть панком и громче петь свои песни; иногда давать по зубам мальчишкам и не красить волосы, чтобы сойти за свою в коллективе.



Фото: кадр из фильма "Круэлла"; режиссер – Крэйг Гиллеспи; производство – Gunn Films, Marc Platt Productions, TSG Entertainment, Walt Disney Pictures

Но зрители постарше на этом немного затянутом (2 часа 20 минут!) фильме почувствуют себя заложниками взбесившейся караоке-машины. Здесь все чересчур знакомое. История лондонской мести была гораздо более мелодичной и страстной в мюзикле "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит". Трагикомедия о том, как две амбициозные женщины делят один офис и город, гораздо лучше получилась в пресловутом производственном романе "Дьявол носит Prada". А в колоде супергеройских фильмов "Круэлла" лежит от "Джокера" даже дальше, чем какой-нибудь непутевый "Веном".

Фильм талантлив в мелочах, старателен в каждой сцене и изобретателен там, где этого меньше всего ждешь. К примеру, здесь очень необычная операторская работа: дерганая, пляшущая камера и передает дух времени, и подчеркивает шаткую и неустойчивую психику героини. Каждая из трех атак Круэллы на замок баронессы разыграна виртуозно: это что-то вроде "11 друзей Оушена", только со "101 далматинцем". Напарники героини, влюбленные в нее либо по-братски, либо безответно (современной героине, слава богу, не до романов и принцев), чудо как хороши – хотя стилисту Арти, которого играет музыкант Джеймс Маккри, на всякий случай не дают показывать свою ориентацию. А еще в фильме есть умопомрачительные костюмы от дважды оскароносной Дженни Бивен (шившей наряды, к примеру, для "Безумного Макса") и один из самых дорогих саундтреков в истории кино. 101 далматинца в кадре нет (а те собаки, что есть, нарисованы на компьютере задней лапой), зато за кадром звучат 33 хита – от Doors до Queen и от Zombie до Blondie. Фильм – настоящий панк-концерт и лихое модное шоу. И это у него, кажется, в крови: даже имя писательницы Доди Смит, которая в 1956 году развела всех этих далматинцев, напоминает разом и псевдоним топ-модели, и название рок-группы.

И все-таки избыточность губит "Круэллу": фильм похож на доверху забитый гардероб, который и надо бы разобрать, да жалко. В нем много ярких деталей и дерзких идей, но они связаны хаотично. Режиссер Крэйг Гиллеспи (в его фильме "Тоня против всех" Марго Робби выдала настоящего Джокера за год до Джокера и за два года до Харли Куинн) как будто бы теряется в богатых павильонах "Диснея". И оказывается не в силах отказаться от свалившихся на него возможностей.

Раньше он был лаконичен и находчив, а теперь может позволить себе что захочет. И вот уже героиня, которая всегда славилась продуманными элегантными образами, вдруг решает надеть все лучшее сразу. Но в таком громоздком наряде ни маленьких собак не догонишь, ни больших на поводке не удержишь. Может быть, поэтому фильм, опять же, по данным опросов, понравился 84% зрителей, но советовать его друзьям готовы лишь 63%. Советовать – значит ручаться. За "Круэллу", какой бы обаятельной она ни была, страшновато ручаться.

