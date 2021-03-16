Капитаном Америкой впервые станет ЛГБТ-персонаж

Фото: Marvel Comics/Jan Bazaldua

ЛГБТ-персонаж впервые примерит костюм Капитана Америки. Такие комиксы представит Marvel Comics, сообщает "Газета.ру".

К 80-летию серии комиксов "Соединенные Штаты Капитана Америки" появится персонаж Аарон Фишер. Авторы отмечают, что данный герой – это Капитан Америка железных дорог, защитник бездомных.

"Аарон вдохновлен героями квир-сообщества: активистами, лидерами, обычными людьми, борющимися за лучшую жизнь", – рассказал один из авторов персонажа Джошуа Трухильо.

Уточняется, что первый том комикса выйдет 2 июня 2021 года.

Ранее студия Sony Pictures предложила актеру Киану Ривзу сыграть в новой экранизации комиксов Marvel. Отмечалось, что актер может исполнить роль антигероя Крейвена-Охотника, настоящее имя которого Сергей Николаевич Кравинов.