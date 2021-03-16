Звезда "Шерлока" высказался о продолжении сериала

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Британский актер Бенедикт Камбербэтч рассказал, что не исключает продолжения сериала "Шерлок". Однако ждать новый сезон поклонникам придется долго, сообщают "Дни.ру".

По словам знаменитости, на данный момент в его рабочем графике нет места для еще одних съемок. Он подписал контракт с Marvel Studios. Бенедикт трудится сразу в двух проектах компании, среди которых новый фильм о Человеке-пауке и сиквел ленты о Докторе Стрэндже.

Актер призвал фанатов не отчаиваться и не терять надежду. Камбербэтч допустил, что продолжение "Шерлока" выйдет не в виде нового сезона, а в формате полнометражного фильма.

Ранее представитель Эммы Уотсон прокомментировал слухи о прекращении карьеры актрисы.