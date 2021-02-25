Звезда сериала "Воронины" раскрыла суммы актерских зарплат

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Российская актриса Екатерина Волкова, известная зрителям по сериалу "Воронины", поделилась тем, сколько получают ее коллеги в кино и театре. Об этом сообщает "Экспресс газета".
Артистка исполняла роль Веры Ворониной в популярном телевизионном ситкоме. Актеры, служащие в государственных театрах, по словам Волковой, получают 25–30 тысяч рублей.
Артисты, которые участвуют в антрепризе, каждый месяц зарплату не получают, им платят за каждый выход на сцену. Малоизвестный актер может рассчитывать на 5–12 тысяч за один спектакль, более популярный – на 25–50 тысяч рублей.
"В кино оплачивается каждая съемочная смена, поэтому актеры ликуют, если их утверждают в многосерийные проекты или снимается кино с длительной экспедицией. Одна смена длится в среднем 12–14 часов, но бывает и так, что артисты отлучаются только на сон, остальное время снимаются и особо не ноют (конкуренция в кино страшная, этим пользуются продюсеры)", – заявила Волкова.
Она уточнила, что начинающему актеру за день могут заплатить 3–7 тысяч, узнаваемому – 15–25 тысяч и выше. Медийный может рассчитывать на 50–100 тысяч рублей, мегазвезда – до 250 тысяч рублей.
Как пояснила Волкова, размеры зарплаты зависят от бюджета проекта и объема роли. В частности, гонорар окажется выше, если сериал будет показан на федеральном канале.
Ранее в Росстате сообщили о росте реальных заработных плат в 2020 году. При сравнении ноября и декабря 2020 года аналитики отчитались об увеличении реальной зарплаты граждан РФ сразу на 39,5%.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: