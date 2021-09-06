Режиссер Бортко назвал большой потерей смерть французского актера Жан-Поля Бельмондо

Фото: ТАСС/AP Photo/Laurent Cipriani
Первый зампред комитета Госдумы по культуре, режиссер Владимир Бортко в разговоре с Москвой 24 выразил соболезнования в связи со смертью французского актера Жан-Поля Бельмондо.
Ранее стало известно, что артист скончался на 89-м году жизни. Об этом заявило агентство France-Presse со ссылкой на адвоката актера. Соболезнования в связи с его смертью также выразил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.
"Умер замечательный человек, который был родственником для миллионов людей, которые выросли вместе с ним. Это скорбь не только для французского народа", – сказал Бортко.
Жан-Поль Бельмондо родился в пригороде Парижа Нейи-сюр-Сен в 1933 году 9 апреля. Интересовался спортом в школьные годы, а также успешно занимался боксом. Тем не менее в итоге он выбрал актерскую карьеру.
С 1953 года играл на театральной сцене в различных театральных антрепризах. Его дебют в кино состоялся в 1956 году: Бельмондо сыграл в короткометражном фильме "Мольер".
До середины 1980-х годов типичными персонажами артиста были циничные герои или неисправимые авантюристы. Любовь и наибольшее признание зрителей получили такие картины с участием Бельмондо, как "Чудовище", "Профессионал", "Безумный Пьеро" и "Великолепный".
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