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В мире

13:59

В Греции объявили траур в связи со смертью композитора Теодоракиса

за рубежом утраты культура

Фото: ТАСС/Александр Чумичев

Правительство Греции объявило трехдневный траур в связи со смертью композитора Микиса Теодоракиса, сообщает издание News Break.

"К сожалению, нашу сегодняшнюю встречу омрачила очень печальная новость: Микис Теодоракис уходит в вечность. Его голос замолчал, и вместе с ним замолчал весь эллинизм. Как писали о Паламе: "Мы все забыли, что он смертный", – заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Греческий композитор умер в возрасте 96 лет.

Микис Теодоракис – греческий композитор и политический деятель. В 1983 году он стал лауреатом Международной Ленинской премии "За укрепление мира между народами", а в 2004 году был удостоен ордена Дружбы за вклад в укрепление и развитие российско-греческих культурных связей.

Он создал симфонии, песни и танцы в народном стиле. Ему принадлежит музыка балетов "Орфей и Эвридика", "Медея", "Песнь о мертвом брате" и оперы "Квартал ангелов".

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