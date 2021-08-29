В Москве создадут арт-пространство "Квартал поэтов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Тверском районе недалеко от станции метро "Достоевская" создается современное арт-пространство "Квартал поэтов" – новое место, где смогут встречаться поклонники искусства и не только, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На пересечении переулков Чернышевского и Достоевского, Селезневской и Новосущевской улиц разобьют сквер. В нем будет установлена арт-инсталляция "Неизвестному поэту" и стена из кортеновской стали, имитирующей налет ржавчины, с цитатами литературных деятелей, а также музыкантов и режиссеров. Всего из этой стали возведут девять композиций и восемь фигур-силуэтов.

Кроме того, в сквере создадут прогулочные зоны и площадки для отдыха, установят сцену-трансформер во дворе "Есенин-центра" для проведения выступлений, лекций и мастер-классов.

Отмечается, что специалисты положат новый асфальт в прилегающих проездах, выровняют газоны, высадят цветы, деревья и кустарники, а также установят опоры освещения.

Уточняется, что работы по созданию "Квартала поэтов" уже реализованы на 90%.

Ранее стало известно, что в этом году на юго-востоке столицы благоустроят сквер имени героя войны Михаила Судакова. В 2014 году в сквере обновили памятник танкисту, участнику битвы за Москву Михаилу Судакову, а также высадили кусты сирени и оборудовали игровые зоны.

