Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

11:10

В Москве создадут арт-пространство "Квартал поэтов"

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Тверском районе недалеко от станции метро "Достоевская" создается современное арт-пространство "Квартал поэтов" – новое место, где смогут встречаться поклонники искусства и не только, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На пересечении переулков Чернышевского и Достоевского, Селезневской и Новосущевской улиц разобьют сквер. В нем будет установлена арт-инсталляция "Неизвестному поэту" и стена из кортеновской стали, имитирующей налет ржавчины, с цитатами литературных деятелей, а также музыкантов и режиссеров. Всего из этой стали возведут девять композиций и восемь фигур-силуэтов.

Кроме того, в сквере создадут прогулочные зоны и площадки для отдыха, установят сцену-трансформер во дворе "Есенин-центра" для проведения выступлений, лекций и мастер-классов.

Отмечается, что специалисты положат новый асфальт в прилегающих проездах, выровняют газоны, высадят цветы, деревья и кустарники, а также установят опоры освещения.

Уточняется, что работы по созданию "Квартала поэтов" уже реализованы на 90%.

Ранее стало известно, что в этом году на юго-востоке столицы благоустроят сквер имени героя войны Михаила Судакова. В 2014 году в сквере обновили памятник танкисту, участнику битвы за Москву Михаилу Судакову, а также высадили кусты сирени и оборудовали игровые зоны.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать