В Москве создадут арт-пространство "Квартал поэтов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Тверском районе недалеко от станции метро "Достоевская" создается современное арт-пространство "Квартал поэтов" – новое место, где смогут встречаться поклонники искусства и не только, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
На пересечении переулков Чернышевского и Достоевского, Селезневской и Новосущевской улиц разобьют сквер. В нем будет установлена арт-инсталляция "Неизвестному поэту" и стена из кортеновской стали, имитирующей налет ржавчины, с цитатами литературных деятелей, а также музыкантов и режиссеров. Всего из этой стали возведут девять композиций и восемь фигур-силуэтов.
Кроме того, в сквере создадут прогулочные зоны и площадки для отдыха, установят сцену-трансформер во дворе "Есенин-центра" для проведения выступлений, лекций и мастер-классов.
Отмечается, что специалисты положат новый асфальт в прилегающих проездах, выровняют газоны, высадят цветы, деревья и кустарники, а также установят опоры освещения.
Уточняется, что работы по созданию "Квартала поэтов" уже реализованы на 90%.
Ранее стало известно, что в этом году на юго-востоке столицы благоустроят сквер имени героя войны Михаила Судакова. В 2014 году в сквере обновили памятник танкисту, участнику битвы за Москву Михаилу Судакову, а также высадили кусты сирени и оборудовали игровые зоны.
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