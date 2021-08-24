Сквер имени героя войны Михаила Судакова благоустроят в 2021 году

14:33
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
В этом году на юго-востоке столицы благоустроят сквер имени героя войны Михаила Судакова. Об этом сообщается в телеграм-канале городского хозяйства Москвы.
В 2014 году в сквере обновили памятник танкисту, участнику битвы за Москву Михаилу Судакову, а также высадили кусты сирени и оборудовали игровые зоны.
"В этом году обустроим спортивную и детскую площадки, зону воркаут с теннисными столами, построим сцену с амфитеатром. Дополнительно высадим деревья и кустарники, разобьем цветники и устроим живую изгородь, приведем в порядок газоны, установим новые опоры освещения", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что сквер имени А. Чехова на юго-востоке Москвы в районе Люблино благоустроят в 2021 году, работы уже выполнены на 80 процентов.
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